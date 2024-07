W przeciwieństwie do premier, odbywające się w ciągu dnia spotkania promocyjne w Cannes nie wymuszają na gwiazdach galowych stylizacji. Mimo tego rockowy look Marion Cotillard na wydarzeniu związanym z filmem "Mal De Pierres" był co najmniej zaskakujący.

40-letnia ikona stylu zaprezentowała się fotografom w czarnej, dżinsowej minisukience marki Filles A Papa (ok. 1850 zł). Prosty fason zwracał uwagę przetarciami i poszarpanymi dziurami. Marion Cotillard grunge'ową sukienkę uzupełniła masywnymi butami na traktorowej podeszwie (zobacz też: Oksfordki, mokasyny, trampki slip-on? W tym sezonie tylko na białej, traktorowej podeszwie! SHOPPING), wyróżniającymi się fakturą wężowej skóry (Mulberry). Do tego bardzo lekki makijaż i fryzura ułożona w niedbałe fale i... nonszalancki, rockowy look gotowy!

Przyznajemy, że aktorka w tak niedbałym wydaniu wyglądała ciekawie, ale nie mamy pewności, czy jej stylizacja była odpowiednia na jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie. Co myślicie? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Marion Cotillard na spotkaniu promującym film "Mal De Pierres" pojawiła się w rockowej stylizacji.

Gwiazda do dżinsowej sukienki dobrała oryginalne, masywne buty na traktorowej podeszwie.

Czarna minisukienka zwracała uwagę poszarpanymi detalami.