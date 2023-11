1 z 5

Marcelina Zawadzka nawet zimą nie rezygnuje z intensywnych kolorów. Gwiazda "Pytania na śniadanie" w piątkowy ranek pojawiła się w żółtej koronkowej koszuli. Ten kolor jest bardzo ryzykowny i nie pasuje każdemu, ale Marcelinie zdecydowanie w nim do twarzy.

Zawadzkiej udało się kupić to koronkowe cudo... na wyprzedaży! Co to za marka? Ile kosztuje? Wszystkiego dowiesz się z naszej galerii!