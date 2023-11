Gwiazdy kochają sieciówki, a Marcelina Zawadzka swoją ostatnią stylizacją udowadnia, że w ubraniach z popularnych sklepów można wyglądać jak milion dolarów! Jej jesienny look zrobił wielkie wrażenie na fankch prezenterki, które ciągle pytają, gdzie można kupić tę szarą sukienkę... No właśnie, tymczasem my odkryliśmy, że tak naprawdę to jest kurtka, którą wciąż można upolować w znanej sieciówce!

Marcelina Zawadzka w zachwycającej jesiennej stylizacji

Marcelina Zawadzka już nieraz udowodniła, że jeśli chodzi o modę, jej fantazja nie zna granic. Prezenterka słynie z odważnych zestawień i oryginalnych pomysłów. Szara filcowa kurtka, którą gwiazda ma na sobie, znakomicie wpisuje się w najnowsze trendy, ale tylko Marcelina mogła ją tak wystylizować! Poniżej zobaczcie, jak fantastycznie wygląda!

Ten sezon zdecydowanie należy także do wyrazistych dodatków! Marcelina wybrała modny filcowy kapelusz, pasek w stylu kowbojskim i kozaki za kolano, które idealnie podkreślają zgrabne nogi gwiazdy. Szara kurtka, którą nosi Marcelina, ma duże proste kieszenie, a na dole jest obszyta frędzlami i stanowi idealną bazę dla całego looku. A w jakiej sieciówce Marcelina ją znalazła? Zobaczcie poniżej!

Tak kurtka prezentuje się na modelce, a kupicie ją w Mango, kosztuje 449,90 zł. Można ją nosić na różne sposoby, do dżinsów, spódnicy lub samą z paskiem w talii, tak jak Marcelina!

Jak wam się podoba pomysł na jesienny look Marceliny Zawadzkiej ? Bo my jesteśmy zachwyceni!