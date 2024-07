Marcelina Zawadzka jest kolejną gwiazdą, która pokochała modny w tym sezonie - szczególnie wśród polskich projektantów - wzór moro! Gwiazda szczególnie polubiła pewien długi, oversize'owy płaszcz w wojskowym stylu. (zobacz: Radek Pestka, Ślotała i… Cara Delevingne pokochali kurtki i płaszcze moro! Pójdziesz w ich ślady?)

Marcelina wybrała go na spacer z psem w ramach akcji TVP2 - Przygarnij Mnie. Zestawiła go z czarnymi, wystrzępionymi spodniami, skórzaną kurtką i klasycznymi botkami. Wcześniej w tym samym płaszczu widzieliśmy ją na prezentacji SI-MI. Okrycie pochodzi właśnie z najnowszej kolekcji tej polskiej marki! Niestety, ulubiony płaszcz Marceliny Zawadzkiej nie jest tani - trzeba za niego zapłacić 750 zł. Czy militarny styl pasuje do Marceliny? Jak wam się podoba gwiazda w takiej odsłonie?

Marcelina Zawadzka - akcja TVP2 Przygarnij mnie

Gwiazda polubiła modny, wojskowy wzór!

Taki płaszcz to świetny wybór na spacer z psem :)

Marcelina Zawadzka na prezentacji wiosennej kolekcji SI-MI

Czy gwiazda dobrze wygląda w wojskowym trendzie?

Płaszcz SI-MI, 750 zł