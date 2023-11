Małgorzata Rozenek-Majdan wypełniła swój obywatelski obowiązek i poszła na wybory parlamentarne. Gwieździe towarzyszyli jej najbliżsi, w tym mąż Radosław oraz dwóch synów. Choć chłopcy nie mogą jeszcze głosować, chętnie poszli wraz z mamą do lokalu wyborczego. Pomagali jej wrzucić kartę do głosowania do urny, co Małgosia uwieczniła na licznych fotografiach. Widać, że gwiazda jest dumna z synów i chce ich wychowywać w duchu patriotyzmu.

Reklama

Zobacz także: Im starsze, tym piękniejsze! Zobacz największe gwiazdy telewizji kiedyś i dziś! Kto zmienił się najbardziej?

Naszą uwagę zwróciła jednak stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan. Całość została utrzymana w jednym odcieniu nude. Małgorzata Rozenek wybrała elegancką marynarkę w modną kratę, do której dobrała spodnie w podobnym kolorze oraz top. Jednak całe show skradły sneakersy Małgosi. Jest to model zaprojektowany przez dom mody Gucci. Sprawdziliśmy ich cenę. Okazuje się, że za te sneakersy trzeba zapłacić aż 3655 zł!

Uważacie, że są warte swojej ceny?

Instagram

Małgosia Rozenek jest dumna ze swoich synów. Z pewnością nie może się już doczekać, aż chłopcy będą mogli sami brać udział w wyborach