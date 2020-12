Moda zima 2021: Małgorzata Rozenek rozbiła bank! Torebka za 5500 zł to hit, ale te buty to totalny musthave!

Małgorzata Rozenek doskonale wie, co aktualnie jest w modowych trendach i po raz kolejny zachwyca swoją stylizacją! Paparazzi często śledzą piękną gwiazdę, dlatego na bieżąco możemy podziwiać jej doskonałe total looki. Tym razem szczególną uwagę przykuwa torebka i buty prowadzącej "Projekt Lady". Zobaczcie sami!

Małgorzata Rozenek w hitowej torebce i ultra modnych butach

Małgorzata Rozenek to prawdziwa ikona stylu! Gwiazda co chwila pokazuje się w fantastycznych stylizacjach i zazwyczaj w swoich total lookach stawia na elegancję. Żona Radosława Majdana kocha modę, a jej stylizacje nierzadko są warte fortunę! W garderobie gwiazdy znajdują się prawdziwe modowe perełki od największych światowych projektantów, dlatego często w jej stylizacjach, pojawiają się naprawdę drogie dodatki.

Tak się stało również i tym razem. Małgorzata Rozenek została "przyłapana" przez paparazzi na ulicach Warszawy. Gwiazda wybrała się między innymi do salonu medycyny estetycznej i postawiła na hitowy total look. Tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądała żona Radosława Majdana. Zwróćcie również uwagę na fantastyczną figurę gwiazdy - o tak zgrabnych i szczupłych nogach chyba marzy niejedna kobieta!

Jak widać, Małgorzata Rozenek tym razem zdecydowała się głównie na czerń. Postawiła na obcisłe, czarne spodnie, prosty sweter oraz ciemną marynarkę w kratę. Na twarzy gwiazdy oczywiście pojawiła się również maseczka, która dodatkowo współgra z całą stylizacją. Ale tym razem to buty i torebka skradły nasze serca!

Małgorzata Rozenek zdecydowała się na kultową torebkę marki Fendi. Dodatki włoskiego domu mody nie należą jednak do najtańszych, a cena za taką torebkę sięga ok. 5,5 tysięcy złotych! To model Fendi FF Camera bag. Z kolei botki, które założyła żona Radosława Majdana, są prawdziwym hitem wśród influencerek. Gruba, traktorowa podeszwa jest teraz modowym trendem!

A Wam, który element garderoby Małgorzaty Rozenek z dzisiejszej stylizacji podoba się najbardziej? Gwiazda pomimo wielu obowiązków, zawsze znajduje czas, aby zadbać o każdy szczegół w swoich total lookach.