To żadna tajemnica, że gust Małgorzaty Kożuchowskiej nie należy do tanich. Szczególnie jeśli chodzi o buty! W ciągu ostatnich paru miesięcy, aktorka pokazała się w botkach od Phillipa Lima, patchworkowych platformach od Toma Forda czy mokasynach od Gucci. Teraz do jej kolekcji dołączyła nowa para skórzanych sandałków, których cena zapiera dech w piersiach!

Ale to nie koniec. Swoje nowe, luksusowe obuwie Małgorzata połączyła z jeszcze droższą torebką. Na pewno ją kojarzycie – to prawdziwy hit wśród gwiazd! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

