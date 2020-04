Ten rozświetlacz za 13 zł tworzy efekt intensywnej, metalicznej tafli: "Efekt glow na twarzy przez cały dzień!"

Rozświetlacze, które tworzą na skórze efekt mokrej, metalicznej tafli są szczególnie pożądane w tym sezonie. Sprawiają, że cera wygląda niezwykle świeżo i imitują naturalne „glow”, czego nie jest w stanie stworzyć żaden produkt z brokatowymi drobinkami. Z reguły połysk w stylu „wet look” najłatwiej uzyskać kosmetykami, których formuły są płynne, ale tę zasadę łamie rozświetlacz niepozornej marki My Secret.

Mat. prasowe

Natychmiastowy efekt mokrej tafli z rozświetlaczem My Secret

Mowa tu o rozświetlaczu Disco Ball Highlighter. Jego cena wynosi 18,99 zł, choć teraz dostępny jest w promocji za 12,99 zł w sieci drogerii Natura. Jest świetnie napigmentowany, nie ma żadnych brokatowych drobinek, a jego odcień wpada w chłodny róż, przez co świetnie współgra również z bardzo bladymi karnacjami. Mimo, iż ma prasowaną formę w ogóle się nie kruszy, ani nie obsypuje. Jego konsystencja jest jedwabista i już po pierwszym przeciągnięciu skóry pędzlem na cerze widać czysty, metaliczny, mokry połysk, który ma w sobie coś świeżego i naturalnego. Efekt można intensyfikować nakładając kolejne warstwy rozświetlacza. Kosmetyk sprawdza się również nakładany palcem, zwłaszcza na mniejszych powierzchniach twarzy, jak np. czubek nosa czy łuk kupidyna. Na mojej skórze każdorazowo utrzymywał się w perfekcyjnym stanie od momentu aplikacji do demakijażu. Dobrze łączy się z innymi produktami do makijażu - można go nakładać zarówno na podkład solo, jak i ten przypudrowany. Warto rozprowadzić go też na dekolcie i kościach obojczykowych oraz stosować jako cień do powiek w celu stworzenia monochromatycznego looku. Zamknięty jest w plastikowym, wygodnym opakowaniu, w którym mieści się go aż 7,5 g. Z tego względu jest bardzo wydajny - w mojej kosmetyczce jest już pół roku i mimo bardzo częstych aplikacji ubyło go niewiele. Na wizażu zdobył bardzo wysoką notę, został oceniony na 4,7 w pięcipunktowej skali.

„Jest to zdecydowanie najładniejszy rozświetlacz, jaki miałam do tej pory. Jego zwykłe plastikowe opakowanie raczej nie zwraca uwagi na półce, ale gdy tylko się go dotknie - szok! Ma piękny neutralny odcień i pozostawia na skórze czystą taflę blasku bez drobinek. Prezentuje się bardzo naturalnie i daje wrażenie zdrowej skóry.”

„Mój hit w kwestii rozświetlaczy! Tworzy przepiękny błysk, można nim stworzyć zarówno delikatny efekt rozświetlenia, jak i mokrą taflę. Kolor jest idealny dla mojej jasnej skóry. Produkt ma dużą pojemność, jest bardzo wydajny i długo utrzymuje się na cerze.”

„Ma śliczny kolor pasujący do jasnych i ciemnych karnacji. Daje intensywny efekt tafli bez drobinek i już niewielka jego ilość sprawia, że na twarzy widnieje niesamowite glow. Spokojnie utrzymuje się przez cały dzień, a w opakowaniu jest go naprawdę dużo.” - recenzują wizażanki.