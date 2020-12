Ta henna daje efekt lepszy niż z salonu kosmetycznego. W Rossmannie kosztuje niecałe 11 zł

Zgodnie z obecnymi trendami im bardziej wyraziste brwi tym lepiej. Z tego względu w cenie jest nie tylko laminacja i stylizacja włosków z pomocą mydła, ale również tradycyjna henna. Zabiegi z jej użyciem nie należą do najbardziej skomplikowanych i w sytuacji, gdy z powodu obostrzeń spędzamy większość czasu w domu warto trochę poeksperymentować samodzielnie z preparatami do przyciemniania brwi. Na początek warto wypróbować m.in. kremową hennę marki Delia, która jest wyjątkowo łatwa w obsłudze, a teraz na promocji w Rossmannie kosztuje niecałe 11 zł.

East News

DELIA KREMOWA HENNA DO BRWI NATURA 13.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Kremowa henna z Rossmanna

Henna z Delii to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą codziennie malować brwi cieniami lub pomadą. Jej aplikacja jest wyjątkowo łatwa i daje efekt jak po wizycie u profesjonalistki. W opakowaniu produktu znajdują się krem koloryzujący i aktywator, które należy połączyć w odpowiednich proporcjach przed zabiegiem. Następnie za pomocą aplikator wystarczy nałożyć preparat na brwi i zaczekać od 5 do 10 minut - im dłużej henna będzie na brwiach tym mocniejszy będzie efekt, więc przy pierwszej aplikacji warto zmyć produkt wcześniej i sprawdzić rezultat. Kolor teoretycznie powinien utrzymywać się do dwóch tygodni, choć przy częstym demakijażu może zniknąć kilka dni wcześniej. Kosmetyk nie uczula i jest też bardzo wydajny. Jest dostępny w dwóch wariantach - dla szatynek i brunetek. Na wizażu henna została oceniona na 3/5.

„Stosuje hennę minimum raz w miesiącu, gdyż mam ciemne włosy, a moje brwi są od nich zdecydowanie jaśniejsze. Henna od Delii jest bardzo wydajna i łatwa w aplikacji. Utrzymuje się około dwóch tygodni, przy normalnym myciu twarzy dwa razy dziennie. Najlepiej od razu podczas aplikacji dokładnie wyrysować nią brwi bo ciężko zmywa się ze skóry.”

„Piękne odświeżone brwi w dosłownie chwilkę. Henna jest łatwa w przygotowaniu oraz bardzo wydajna i tania. Długo utrzymuje się na brwiach, choć ważna jest ostrożność podczas nakładania bo ciężko zmyć ją ze skóry.”

„Używam koloru czarnego. Henna jest łatwa w użyciu, bez problemu można rozcieńczyć ją zwykłą wodą utlenioną i łatwo usuwa się ze skóry. Jest tania i łatwo dostępna, jedyny minus to średnia trwałość. Przy codziennym zmywaniu makijażu trzyma się około tygodnia” - komentują wizażnki.