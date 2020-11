Oto najlepsze multifunkcyjne kosmetyki na jesień-zimę 2020

Trendem, który zagościł na stałe w polskiej kosmetyce, są kosmetyki multifunkcyjne. Skąd ich tak duża popularność? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Po pierwsze trend na minimalizm - chcemy mieć mniej produktów w kosmetyczce, ale za to lepszych jakościowo i właśnie wielofunkcyjnych. Po drugie, tempo życia - nie zawsze mamy czas na pielęgnację składającą się z kilku etapów - i tu na ratunek znów przychodzą nam kosmetyki multifunkcyjne.

Przygotowaliśmy dla was zestawieniu 6 wielofunkcyjnych kosmetyków, które powinny znaleźć się w waszej ksometyczce tej jesieni. Oto one!

1. MIYA Cosmetics Serum Rewitalizujące myPOWERelixir znalazł się w naszym zestawieniu na pierwszym miejscu. To superserum jest kompozycją 11. skutecznych składników – naturalnych antyoksydantów, witamin i kwasów Omega 3+6, które sprawiają, że kosmetyk ma prawdziwą moc upiększania. Skoncentrowana konsystencja o zapachu cytrusów zmienia się na skórze w delikatny, jedwabisty olejek. Dodaje energii i blasku, ożywia skórę, rozświetla i wygładza. Jest kołem ratunkowym na wszelkie przesuszenia (także przy skórze wrażliwej lub atopowej), redukuje ślady zmęczenia, ujędrnia i napina. Doskonale sprawdza się do pielęgnacji skóry twarzy, szyi, dekoltu, do delikatnej i wrażliwej skóry wokół oczu, a nawet na usta. Idealny zarówno zamiast kremu jak i pod krem. W zależności od sposobu aplikacji z klasycznego serum zamienia się w olejek, maseczkę, a nawet rozświetlacz.

Cena to 99,96 zł, dostępne na miyacosmetics.com.

2. YUMI Wielofunkcyjny żel aloesowy to kosmetyk pomocny w codziennej pielęgnacji ciała, twarzy i włosów. Intensywnie, dogłębnie nawilża, a także koi i przyjemnie chłodzi podrażnioną skórę, w tym po ekspozycji na słońce.

Cena to ok. 18 zł.

3. Samarité Divine Secret Serum nie zawiera olejów, przez co może być stosowane przez cery normalne, wymagające: od suchych po mieszane, a nawet tłuste i wrażliwe. Odmładza i upiększa każdy rodzaj skóry, szczególnie tę wymagającą zagęszczenia, ujędrnienia i ożywienia. Rekomendowany również dla skóry zwiotczałej, poszarzałej, zmagającej się ze zmarszczkami, pragnącej nawilżenia, odbudowy i blasku.

Cena to 299 zł.

mat. prasowe Samarité

4. NEUTROGENA Hydro Boost Nawadniający krem-maska na noc to nasza kolejna perełka! Jak działa? Niweluje ślady zmęczenia, a wygładzająca, żelowa formuła otula skórę cienką warstwą. Nawadnia skórę i chroni ją przed utratą wody dzięki formule z kwasem hialuronowym, który ma zdolność zatrzymywania 1000 razy więcej wody niż sam waży.

Cena to 49,99 zł za opakowanie

5. Oat Therapy Owsiany Krem Multifunkcyjny to krem idealny do pielęgnacji skóry suchej, szorstkiej i wrażliwej. Redukuje suchość i szorstkość skóry, wygładza i łagodzi, daje poczucie odżywienia i regeneracji. Poprawia komfort i kondycję skóry.

Cena to 28 zł za opakowanie.

6. Masło Mango ANWEN to bogate w nasycony, stearynowy kwas tłuszczowy, idealnie sprawdza się w pielęgnacji wysokoporowatych włosów.

Cena to 9,99 zł.