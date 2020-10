Oto kosmetyczne nowości na sezon jesień-zima, na punkcie których oszaleliśmy

Czas na nowości na sezon jesienno-zimowy 2020/2021! Przedstawiamy wam zestawienie naszych ulubionych kosmetyków października, z którymi nie będziemy się rozstawać z pewnością do końca tego roku. Oto one!

Linia Perfecta Bio Retinol to kosmetyki przeciwzmarszczkowe. Zawierają w sobie botaniczny retinol, czyli bakuchiol. Kosmetyki mają w sobie aż 98 procent składników naturalnych. Linie mimiczne i zmarszczki stają mniej widoczne, cera jest wygładzona, a skóra odzyskuje właściwy poziom nawilżenia.

Nuxe, ESENCJONALNE SERUM ANTYOKSYDACYJNE to nasza następna perełka! Wtapia się w skórę. Posiada właściwości przewicutleniające. Wyciąg z nasion chia i naturalnie stabilizowana witamina C pomagają zachować młodość skóry i ujawniać jej blask, zapewniając jednocześnie ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Cena to 203 zł za 30 ml.

Polana, kremowy olejek do mycia twarzy z chabrem, bławatkiem, lnem, ogórkiem i kwiatem słonecznika. Zakochaliśmy się w nim!

Kolejny produkt idealny na sezon jesienno-zimowy to nowości od Oriflame. Zestaw NovAge Skinergise Ideal Perfection to kompleksowa pielęgnacja twarzy. Pełna, zaawansowana pielęgnacja skóry, zapewniająca jej nieskazitelny, zdrowy i promienny wygląd. Udoskonala cerę, dodaje jej energii oraz zapewnia ochronę - natychmiast i z czasem. Kochamy ten zestaw! Cena za zestaw to 249 zł (wcześniej 420,50 zł) PS. To idealna propozycja na prezent dla bliskiej osoby :-)

A co powiecie na drobnoziarnisty peeling od Yasumi? C-Vit Facial Scrub to nasz hit! Cena: 39 zł

Creamy, nawilżająco-tonizujące esencja Hydro Rice. Esencja HYDRO RICE to połączenie starannie dobranych składników aktywnych zapewniających podwójne działanie nawilżające 360°: działa od wewnątrz, chroni na zewnątrz. Jej bazę stanowi fermentowana woda ryżowa.

W naszym zestawieniu chcielibyśmy pokazać wam pyszną nowość od The Body Shop. To masło do ciała o zapachu dyni i wanilii. Pycha! Cena: 69,90 zł

To nie koniec naszych propozycji!