To serum do rzęs z Rossmanna jest teraz o połowę tańsze! "Dłuższe i grubsze rzęsy po 3 tygodniach"

Długie rzęsy zawsze wyglądają "hot" i podkręcają każdy makijaż oczu. Niestety nie łatwo sprawić, by były dłuższe i gęstsze. Oczywiście, można przykleić sztuczne, jednak to rozwiązanie tylko na kilka godzin, a przedłużanie i zagęszczanie różnymi metodami wiążę się często z ich nierównym wypadaniem i dodatkowym osłabianiem naturalnych włosków. Stąd najlepszą metodą jest regularne nakładanie przez dłuższy czas serum lub odżywki. Nie wszystkie rzęsy zareagują na tego typu kosmetyki w taki sam sposób, jednak jedno serum z Rossmanna sprawdza się prawie za każdym razem.

Mat. prasowe

Najlepsze serum na wzrost rzęs z Rossmanna

Mowa o serum przyspieszającym wzrost rzęs Long4Lashes by Oceanic. Mimo, iż nie jest to nowość i obecne jest na rynku już kilka lat, wciąż pozostaje numerem 1 w tej kategorii. Przeważnie kosztuje około 80 zł, jednak teraz w Rossmannie można je kupić jedynie za 39,99 zł. Zamknięte jest w opakowaniu, które przypomina eyeliner z wygodnym aplikatorem w formie pędzelka. Należy je nakładać raz dziennie na noc na oczyszczoną i przede wszystkim suchą skórę wzdłuż linii górnych rzęs. Formuła produktu nie uczula i nie podrażnia skóry, ani nie wywołuje łzawienia oczu. Na pierwsze efekty trzeba trochę poczekać, gdyż zauważalne są najwcześniej po około trzech tygodniach. Jednak, jak zwykle i w tym przypadku wytrwałość popłaca. Rzęsy są naprawdę wyraźnie dłuższe i grubsze oraz jest ich trochę więcej. Po podkręceniu zalotką i wytuszowaniu maskarą robią niesamowite wrażenie. Niestety po odstawieniu kosmetyku ich forma znów spada, dlatego warto co jakiś czas do niego wracać. Na wizażu serum zebrało aż 1376 recenzji i zostało ocenione na 4,3/5.

„Używałam wielu produktów do rzęs i efekty były marne, dopóki nie skusiłam się na serum Long4Lashes. To jest po prostu złoto. Jest mega wydajne - przy codziennym stosowaniu starcza na parę miesięcy. Miałam rzadkie i krótkie rzęsy, a po nim stały się, tak gęste i długie, że wiele razy słyszałam pytania o ty, czy są przedłużone. Nie uczula, ani nie szczypie w oczy nawet. Używałam też serum czasami na brwi i tak samo poprawiło ich stan.”

„To serum naprawdę działa cuda. Wystarczy je tylko regularnie, co wieczór stosować. Mam krótkie, jasne i rzadkie rzęsy, a po miesiącu stosowania widać już było efekty. Rzęsy szybciej rosną i są trochę ciemniejsze. Po miesiącu nie muszę stosować go codziennie, aby utrzymać efekt wystarczy 2-3 razy w tygodniu. Jest bardzo wydajne, wystarcza na bardzo długo.”

„Najlepsze serum do rzęs jakie stosowałam. Jestem miłośniczką rzęs wykonywanych metoda objętościową, ale z powodu wirusa przestawiłam się na domowe sposoby zagęszczania. Po trzech tygodniach rzęsy stały się grubsze i dłuższe. Serum nie podrażnia, a dzięki cienkiemu pędzelkowi łatwo się je aplikuje.”- podsumowują wizażanki.