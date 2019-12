Najmodniejszy makijaż na sylwestra? Cherry lips! Jak go zrobić krok po kroku?

Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami! Wybierając idealną sukienkę, nie zapomnij o makijażu. Postaw na intensywne czerwone usta i delikatnie rozświetloną cerę. Oto nasza propozycja na olśniewający sylwestrowy makijaż! Jak zrobić go krok po kroku?

Zobacz także: Najlepszy makijaż na świąteczne spotkania: czerwone usta i rozświetlona cera. Gwiazdy go kochają!

Cherry lips - czyli wiśniowe usta idealne na sylwestra!

Wiśniowe usta + idealnie wygładzona, promienna skóra = Efekt WOW! Oczyść swoją skórę, użyj podkładu, użyj pudru - nałóż cienką warstwę produktu za pomocą puszystego pędzla. Finalnym akcentem będzie nałożenie na usta płynnej pomadki w odcieniu wiśni! Wiśniowe usta doskonale odświeżają twoją twarz. Niezwykle spektakularne będzie połączenie wiśniowych ust z podobnym kolorem cieni (to wersja dla odważnych!). Aby dodać jeszcze więcej błysku, pamiętaj o bronzerze, a następnie o rozświetlaczu na kościach policzkowych. Gotowe? Gotowe!

Zobacz także: Idealne palety do makijażu. Którą wybrać?

Jakich produktów użyć?

L'Oreal Paris, Rouge Signature, 65,99 zł

Maybelline, Master Strobing Stick, 44,99 zł

Puder Wibo Banana, 18,39 zł

Eveline, pomadka w wiśniowym kolorze, 18,99 zł

Bell, kredka do oczu, 22,99 zł

Rimmel, Stay Matte, 30,99 zł

Highlighter powder rozświetlacz, Douglas, 64 zł

Paleta Igloo Palace Palette Sephora, 169 zł

Co zrobić przed makijażem sylwestrowym? Te kosmetyki cię uratują!

PS. Pamiętaj jednak, że makijaż sylwestrowy to także odpowiednie przygotowanie skóry. Jak o nią zadbać? Użyj kosmetyków, dzięki którym nasza skóra w ekspresowym tempie odzyska blask, przez co na rodzinnych, świątecznych spotkaniach będziemy wyglądać świeżo, pięknie i promiennie. To kosmetyki, które ci w tym pomogą!

KROK 1 – odpowiedni peeling twarzy od ZO Skin Health, Cena: 295 zł/65g

KROK 2 – odpowiednie nawilżenie twarzy od La Prairie, Cena: 710 zł/ 50ml

KROK 3 – odpowiednia baza pod makijaż od Arbonne, Cena: 99zł/ 30ml