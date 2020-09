Kosmetyki na jesień 2020. Oto najlepsze nowości, które musisz wypróbować we wrześniu

Czas na jesień! A tym samym czas na jesienne nowości, które jak najszybciej powinnaś wypróbować. Przedstawiamy poniżej nasz redakcyjny wybór - na co się skusisz?

1. AGENT WHITE, JAMES WHITE, k rem rozjaśniająco–liftingujący to nasza prawdziwa perełka! Agent do zadań specjalnych. Zawiera niezwykle skuteczne naturalne składniki rozjaśniające i liftingujące. Przywraca cerze blask, wyrównuje jej koloryt i zmniejsza przebarwienia, równocześnie pozostawiając ją ujędrnioną, nawilżoną i gładką. Użyj rano, pod makijaż, ale też i wieczorem pozwól mu ukołysać się do snu razem z dobranym do Twojej cery serum z serii FACE. Cena to 105 złotych za 50 ml!

2. ISNTREE Hyaluronic Acid Toner to Tonik numer 1 w Korei nie bez powodu! Szybko rozjaśni i nawilży skórę. Za 200 ml zapłacicie 54,90 zł. Polecamy!

3. Pięknie cienie do powiek to kolejna propozycja od marki Celia De Luxe. W kolekcji satynowych cieni do powiek Celia de Luxe My Only One znajduje się 10 najpopularniejszych odcieni w tonacji beżu, różu, brązu, błękitu, turkusu i szarości, które pozwalają wykonać każdy make-up: naturalny, dzienny i spektakularny wieczorowy. Zapewniają długotrwały makijaż bez osypywania. Nadają się do aplikacji Wet&Dry, czyli do nakładania wedle upodobań – na sucho lub na mokro. Cena za sztukę to 11,99 zł.

4. Jesienią coraz częściej zauważamy, że nasze włosy są mocno przesuszone po lecie, dlatego wczesna jesień to idealny moment na regenerację naszych pasm. BARWA NATURALNA AWOKADO to seria produktów stworzonych z myślą o domowej pielęgnacji m.in. włosów. Wyciąg z awokado naprawdę daje radę! My polecamy wam przede wszystkim z tej serii szampon i odżywkę (5,99 zł za sztukę).

5. Maska Łagodząca CANNABIS SEED OIL od Foreo, cena to 85 złotych za 6 sztuk. Dlaczego się w niej zakochaliśmy? Ponieważ uspokaja i łagodzi zaczerwienioną, podrażnioną skórę, nawilża ją, nie zatykając przy tym porów oraz pomaga regulować produkcję sebum, dla zachowania czystej cery.

6. Kolejna nowość, która znalazła się w naszym zestawieniu, to (uwaga!) żel pod prysznic dla dzieci! Dlaczego właśnie on? Ponieważ jest naturalny i przepięknie pachnie pomarańczą i jabłkiem. Cena to 19,99 zł za opakowanie.

7. MEDBOX Eye Zone + Eye Lift Mini to propozycja od YASUMI.