Idealny korektor do naturalnych looków trafił na 30-proc. promocję w Rossmannie: „Wygląda pod oczami jak druga skóra”

Korektor odgrywa kluczową rolę w codziennym makijażu. Umiejętnie nałożony i rozblendowany pozwala zakryć niedoskonałości bez konieczności sięgania po podkład, co gwarantuje makijażu w stylu no make up. Wśród korektorów na polskim rynku wart zauważenia jest m.in. Fit me! od Maybelline New York, który Rossmann wyprzedaje teraz ponad 30 procent taniej za niecałe 22 zł.

Mat. prasowe

Korektor do naturalnego makijażu z Rossmanna

Korektor Fit me! nie maskuje cery, tak jak kamuflaż. Ma raczej średnie krycie, które można trochę dobudować i lekko świetliste wykończenie. Jego lekka formuła nie wysusza skóry i świetnie sprawdza się również pod oczami. Ładnie wtapia się w cerę i odpowiednio zaaplikowany jest praktycznie niewidoczny. Po przypudrowaniu nie roluje się i długo utrzymuje się na skórze w nienagannym stanie - spokojnie da radę podczas ośmiogodzinnego dnia pracy. Warto używać go też do szybkiego poprawienia cery przed wyjściem po kawę czy na siłownię. Na wizażu produkt został oceniony na 4,4/5.

„Od jakiegoś czasu szukałam produktu, który będzie naturalnie wyglądał i jednocześnie dobrze krył. Po zastosowaniu korektora Fit me! mogę powiedzieć, że go znalazłam. Wygląda pod oczami jak druga skóra, nie ściera się i nie wchodzi w zmarszczki. Będzie idealny dla dziewczyn, które są fankami lżejszych formuł.”

„Działa równie dobrze, co każdy high-endowy korektor. Ma świetną formułę, kolorystykę i cenę. Po przetestowaniu go wiem, że zakup Fit me! był najlepszą decyzją. Dobrze kryje i ładnie wtapia się w skórę. Używam go codziennie!”

„Używam go od miesiąca pod oczy i okazał się bardzo wydajny. Jego aplikator oceniam na 5, umożliwia bardzo precyzyjne nałożenie korektora. Produkt fajnie się rozprowadza i ma niewyczuwalny zapach. Wygląda bardzo naturalnie i ma średnie krycie co jest dla mnie dużym plusem” - piszą wizażanki.