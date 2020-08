Doznanie luksusu w domu? Proszę bardzo! Oto nasze 4 ulubione kosmetyki, dzięki którym poczujesz się jak w SPA

Często nasze rytuały pielęgnacyjne skupiają się wokół twarzy, a pomijamy, albo bardzo mało uwagi poświęcamy naszemu ciału. Warto podarować naszej skórze niezwykłe doznania, dobierając odpowiednie preparaty, które zagwarantują odpowiednią pielęgnację oraz doznanie luksusu.

1. BARWY HARMONII DETOKSYKUJĄCY PEELING DO CIAŁA Z EKSTRAKTEM Z BAMBUSA I TRZCINY CUKROWEJ zawarte w nim kryształowe drobinki brązowego cukru zapewniają doskonałe złuszczenie. Wspomagający syntezę kolagenu ekstrakt z bambusa działa przeciwstarzeniowo, silnie nawilża i wygładza. Ekstrakt z trzciny cukrowej wykazuje silne działanie oczyszczające i regenerujące, a zawarty w nim kwas glikolowy odmładza skórę i poprawia jej napięcie. Po nałożeniu Twoja skóra dostanie potężną dawkę witamin A, E i antyoksydantów, a to wszystko dzięki kompozycji oleju kokosowego, masła Shea, oleju bawełnianego i słonecznikowego. Cena: 26,99 zł/ 250g

2. OLEJEK DO CIAŁA, LINIA KOKOSOWA PAT&RUB BY KINGA RUSIN to nowoczesny kosmetyk, do pielęgnacji skóry całego ciała. Stanowi kompozycję aż pięciu olejków będących źródłem witamin, mikroelementów i lipidów biozgodnych z lipidami skóry – w tym wygładzającego i relaksującego olejku kokosowego. To połączenie specjalnie dobranych komponentów ma właściwości nawilżające, ujędrniające i relaksujące. Dzięki nim Twoja skóra będzie aksamitna, a Ty będziesz odprężona. Idealny do pielęgnacji i masażu. Cena: 75 zł/ 125 ml

3. BODY EMULSION ZO SKIN HEALTH to specjalistyczny preparat do ciała o właściwościach anti aging. Formuła produktu stymuluje naturalny proces odbudowy skóry, aby poprawić jej elastyczność i jędrność, poprawić teksturę, wygładzić, a także wyrównać koloryt. Zawarte w emulsji składniki przywracają odpowiedni poziom nawilżenia i wzmacniają barierę ochronną naskórka. Przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, pozbawionej blasku oraz dojrzałej. Cena: 359 zł/ 240 ml

4. CELLULAR ENERGIZING BODY SPRAY od La Prairie to zapach do ciała, który łączy opartą na składnikach morskich biotechnologię z Ekskluzywnym Kompleksem Komórkowym La Prairie, aby przeciwdziałać wysuszaniu oraz utracie blasku i witalności skóry, a także pomóc przywrócić jej młodzieńczy wygląd i koloryt. Świeży, kwiatowy zapach, działa relaksacyjnie i pobudzająco, a skóra i zmysły pozostają w równowadze. Cena: 606 zł/ 100 ml