Douglas Collection 24H Super Power Mascara. Ten nowy tusz do rzęs wytrzyma cały dzień!

Ciesz się wspaniałą objętością rzęs podczas codziennego maratonu: fitness, praca, wieczorne wyjście… Niezależnie od tego, co zrobisz, dzięki Douglas Collection 24H Super Power Mascara Twoje rzęsy będą cały czas zachwycać swoim wyglądem! Jak to możliwe?

Specjalna szczoteczka pogrubia rzęsy i pozwala uzyskać efekt multiplikacji, dzięki czemu wizualnie jest ich optycznie więcej. Dwustrefowa zczoteczka dodatkowo idealnie je rozczesuje. Doskonały do wrażliwych oczu. Z łatwością można go usunąć ciepłą wodą. Tusz do rzęs pełnia wymogi Clean Beauty i nie zawiera m.in. parabenów, silikonów, olejów mineralnych, siarczanów. Posiada biodegradowalne opakowanie.

Wystarczy jedna warstwa 24H SUPER POWER MASCARA, by uzyskać niewiarygodny look. Chcesz zintensyfikować efekt? Dzięki ultramiękkiej szczoteczce to możliwe! Aplikuj tusz ponownie i zbuduj niewiarygodną objętość rzęs.

Tusz zwiększający objętość rzęs i maksymalnie je podkręcający kosztuje 69 zł. Skusisz się?