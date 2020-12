Domowe SPA czyli 6 topowych maseczek, które zrobisz sama w łazience

Marzysz o wypadzie do SPA, ale jesteś stale zabiegana i nie masz na to czasu? Zafunduj sobie domowe SPA i zacznij od maseczek na twarz. Przedstawiamy 6 hitowych maseczek, które sprawią że poczujesz się jakbyś właśnie wyszła z gabinetu kosmetycznego. Oto one!

1. MIYA, 5-minutowa maseczka oczyszczająca z kompleksem [5% kwas azelainowy + glicyna]. Zapewnia ekspresowe oczyszczenie porów i skuteczne działanie na widoczne problemy skórne, już w 5 minut. Jest delikatna, przyjemna i szybka w użyciu, łatwo się zmywa i nie pozostawia uczucia ściągnięcia skóry.

Cena to 19,99 zł.

2. Rosarium - wygładzająca kremowa maseczka różana od SORAYA. Co zapewnia?

Jedwabiście gładka, nawilżona skóra i odczucie regeneracji

97% składników pochodzenia naturalnego

Przepiękny różany zapach

1 saszetka, która wystarcza na 2 aplikacje maseczki

Cena to ok. 3 zł.

3. MEDIHEAL bawełniana i kojąca maska w płachcie TEATREE CARE SOLUTION. Maska w płachcie z olejkiem z drzewa herbacianego do cery zanieczyszczonej, trądzikowej i podrażnionej. Łagodzi, nawilża, zmniejsza widoczność porów i skłonność do świecenia się skóry.

Cena to ok. 6 zł za opakowanie.

4. 7th Heaven, Superfood Avocado Clay Mask. Zyskaj bardziej promienną cerę dzięki naszej odżywczej maseczce z glinką i awokado: bogata w substancje odżywcze, nawilżająca glinka z dodatkiem złuszczającego orzecha, łagodzącego awokado i soczystego aloesu. Kombinacja produktów typu superfood, która na 100% ożywi Twoją skórę!

Cena to 9,99 zł za opakowanie.

5. MASQUES DE BEAUTEROZGRZEWAJĄCA MASKA DETOKSYKUJĄCA od Galenic. Intensywnie oczyszcza pory i skórę. Krystalicznie czysty żel, bogaty w glicerynę pochodzenia roślinnego, który rozgrzewa się po nałożeniu na skórę.

Cena to ok. 120 zł.

6. MASECZKI PIĘKNOŚCI Beauty Sleep – żelowa maseczka (serum) odświeżająco-kojąca. Zdarza się, że sam krem nie wystarcza. Nieprzespana noc, przesuszona skóra, zaczerwienienia, które trudno ukryć pod makijażem, znasz to prawda? Mamy na to panaceum – Maseczki Młodości. Dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom aktywnym, które są jak arcybogaty koktajl dla Twojej skóry, olśniewasz przez cały dzień. Maseczka BEAUTY SLEEP to kojący kompres dla skóry naczynkowej i łatwo ulegającej podrażnieniom. Żelowa konsystencja kryje w sobie bogactwo składników pielęgnujących skórę wrażliwą.

Cena to 4,50 zł za opakowanie.