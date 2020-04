Błyskawiczny efekt „bushy brows”. Pomada do brwi z Rossmanna świetnie imituje naturalne włoski i przetrwa nawet upalne temperatury

Brwi stanowią ramę twarzy i od ich stanu zależy często to, jak prezentuje się cały makijaż. Przez wiele ostatnich sezonów na topie są grube i wyraziste łuki. Teraz dodatkowo domy mody takie, jak np. Altuzarra, Dior, Off White czy Siriano lansują tzw. „bushy brows”, czyli te nieregularne z mocno wyrysowanymi i zaczesanymi do góry włoskami. Taki efekt najłatwiej uzyskać za pomocą pomady, która pozwoli bardzo precyzyjnie dorysować cienkie kreseczki imitujące włoski oraz przyciemnić i uwydatnić kształt naturalnych brwi. Jedną z tych, które gwarantują naturalny i bardzo trwały efekt jest pomada do brwi Brow Artist Paradise Extatic Pomade marki L’Oreal Paris.

Mat. prasowe

Błyskawiczny efekt „bushy brows” z pomadą L’Oreal Paris

Kosmetyk przypomina pomadę Ka-Brow! Benefit Cosmetics, ale jest od niej dwa razy tańszy. Jego cena regularna wynosi 60,99 zł. Jednak teraz w Rossmannie dostępny jest w niektórych kolorach nawet za 40,99 zł, a w Super-Pharm z kartą LifeStyle za 35,99 zł. Konsystencja pomady przypomina masełko, dlatego łatwo nabiera się ją na pędzelek i rozprowadza po brwiach. Osobiście preferowałam używać do tego celu oddzielnego, mocno ściętego pędzla z dłuższym trzonkiem, który jest wygodniejszy od tego umieszczonego w zakrętce produktu. Pomada pozwala na delikatne podkreślenie brwi, jak i mocne ich wyrysowanie - sprawdzi się do samego przyciemniania włosków lub do ich dorysowywania. Jej niewątpliwym atutem jest trwałość. Utrzymuje się bez zarzutu przez kilkanaście godzin - w tym czasie nie ma opcji, żeby się rozmazała, czy starła. Ma też estetyczne opakowanie i jest bardzo wydajna. Niestety, jak w przypadku wielu produktów tego typu dość szybko wysycha, więc warto zaopatrzyć się w Duraline z Inglota, który przywróci jej właściwą konsystencję. Drugim minusem jest też ograniczona ilość wariantów kolorystycznych. Kosmetyk występuje w trzech odcieniach: warm blonde, chatin i brunette. Jednak ostatni odcień może nie zadowolić fanek bardzo ciemnych brwi. Na wizażu produkt zdobył aż 255 recenzji i został oceniony na 4,6/5.

„Nie widziałam jeszcze pomady w tak ładnym opakowaniu. Konsystencja produktu jest masełkowata i dobrze wykonuje się nią make up brwi. Trwałość to coś cudownego - wytrzymuje cały dzień bez poprawek nawet przy wysokich temperaturach. Daje naturalny efekt. Lepszej pomady nie miałam.”

„Jest rewelacyjna! Bardzo łatwo się nią pracuje, nawet na początku przygody z makijażem. Dobrze się rozprowadza, nie rozmazuje i nie zasycha. Pędzelek jest bardzo precyzyjny i ułatwia stworzenie idealnego kształtu brwi.”

„Moje brwi wymagają eksperta, a ta pomada gwarantuje, że są idealne przez cały dzień. Jest naprawdę trwała i nie ściera się. Dołączony do niej pędzelek pozwala na dorysowanie drobnych włosków. Najlepiej dobrze wyczesać brwi po aplikacji kosmetyku.”, komentują wizażanki.