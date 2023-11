Maja Hyży ma nową fryzurę! Piosenkarka tuż przed świętami postanowiła nieco odświeżyć swój wizerunek. Do tej pory Maja Hyży nosiła ciemne, długie włosy, które idealnie pasowały do nieco egzotycznej urody artystki. Jednak przyszła pora na zmianę. I to jaką! Gwiazda postawiła na ekstrawagancką koloryzację. Co na to jej fani?

Maja Hyży z kolorowymi pasemkami

Maja Hyży zafundowała sobie kolorowe pasemka. Artystka postawiła na mocne obecnie nieco rozmyte odcienie czerwieni i fioletu, które idealnie wkomponowały się w jej ciemne włosy. Długość włosów Maja pozostawiła bez zmian. Gwiazda pochwaliła się nową fryzurą na Instagramie, zdradzając, że ona sama jest zachwycona efektem. Zapytała o opinię również swoich fanów.

- Świetnie! - Pięknie. - Super! - Taka świąteczna jakby się zrobiłaś! - czytamy w komentarzach na profilu Mai Hyży.

My również jesteśmy pod wrażeniem! A Wam jak się podoba?

Nowa fryzura Mai Hyży robi wrażenie!

Wcześniej wokalistka nosiła ciemne włosy. Który look lepszy?

