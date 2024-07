1 z 8

Sukienki i kombinezony w tropikalny deseń

Tropiki to zdecydowanie jeden z najgorętszych trendów tego lata! Egzotyczne rośliny, kwiaty i owoce, a nawet zwierzęta zagościły na sukienkach i kombinezonach. To prawdziwy hit! Idealny do wielu wakacyjnych stylizacji, ale także na imprezę w mieście. Tropikalne nadruki idealnie łączą się z innymi wakacyjnymi akcentami, jak espadryle, wiklinowe koszyki czy kolorowa bransoletki. Doskonale wie o tym, Julia Wieniawa, która sukienkę od Łukasza Jemioła zestawiła właśnie z białymi espadrylami z metalicznym akcentem. Bardzo podoba nam się ten look!

Gdzie kupić sukienki i kombinezony w tropikalne wzory? Oczywiście w sieciówkach! Wybraliśmy najciekawsze modele z H&M, Zary, Bershki i innych. Propozycje już od niespełna 60 zł!

