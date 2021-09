Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Microblading brwi to manualna technika makijażu permanentnego, którą charakteryzuje ogromna precyzja i naturalny efekt. Za pomocą cienkich nożyków na skórze rozprowadzany jest pigment, który imituje włoski. Brwi permanentne wyglądają bardzo naturalnie, mają idealny kształt i wypełnienie. Makijaż permanentny przypomina nieco tatuaż, ponieważ za pomocą specjalnego urządzenia w głąb naskórka wprowadzany jest pigment. Zabieg polecany jest dla osób, którym zależy na uzyskaniu trwałych efektów. Makijaż permanentny może bowiem utrzymać się na skórze przez kilka lat. Microblading brwi - co to jest? Makijaż permanentny brwi metodą piórkową, czyli microblading, to manualna metoda zagęszczania i rekonstrukcji włosków na łuku brwiowym. Za pomocą specjalnych mikroostrzy w naskórku rozprowadza się pigment. Precyzyjne narzędzie pozwala “narysować” na pojedyncze i bardzo włoski, które perfekcyjnie imitują naturalne brwi i tym samym zapewniają również naturalny efekt zabiegu. Makijaż permanentny metodą microbladingu - dla kogo? Microblading to metoda dla każdego, komu zależy maksymalnie naturalnym efekcie wypełnienia oraz kształtu brwi . Z zabiegu mogą skorzystać osoby po przebytych chorobach, np. nowotworze, a także takie, które chcą uzupełnić braki, poprawić niedoskonałości i cieszyć się idealnym kształtem brwi każdego dnia, bez konieczności stosowania kolorowych kosmetyków. Microblading, krok po kroku Zabieg microbladingu rozpoczyna się szczegółowym wywiadem, aby wykluczyć wszelkie przeciwwskazania do jego przeprowadzania. Następnie ustala się wraz z pacjentem kształt brwi oraz kolor pigmentu. Makijaż permanentny wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, za pomocą specjalnego pena do microbladingu, tzw. piórka,...