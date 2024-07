Lady Gaga nawet lotniskowy korytarz potrafi zamienić w prawdziwy czerwony dywan! Tak było niedawno na nowojorskim lotnisku JFK, na którym gwiazda pojawiła się kamelowej sukience i kurtce bomber z najnowszej kolekcji marki Max Mara. Niezwykłego charakteru tej stylizacji dodawała gigantyczna czarna kokarda, którą Lady Gaga przypięła do czubka głowy. Ciekawe tylko, czy musiała ją zdejmować do kontroli bezpieczeństwa? A Wam podoba się jej look?! ZAGŁOSUJCIE!

East News