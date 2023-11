Reklama

Ah, prezenty na Gwiazdkę... Z jednej strony dawanie ukochanej osobie podarunku daje sporo satysfakcji i radości, jednak z drugiej polowanie na doskonały prezent często przypomina poszukiwanie igły w stogu siana i spacer po polu minowym w jednym. Co jeśli to co kupimy okaże się nietrafione?

Na szczęście postanowiliśmy wyjść przed szereg i znaleźliśmy dla was prezent, który będzie doskonały dla każdej kobiety. Mamy na myśli specjalną szczotkę stylizacyjną do włosów od marki BaByliss, która wyprostuje każdą niesforną falę. W sam raz na sezon imprez gwiazdkowych! Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że postanowiliśmy wam ją oddać. Pod warunkiem, że wystartujecie w naszym konkursie i odpowiecie na nasze pytanie ;-).

Weźcie udział w konkursie i wygrajcie szczotkę prostującą HSB100E od BaByliss Paris. Jak wziąć udział? Napiszcie, jak dbacie o swoje włosy zimą. Odpowiedź wyślijcie na adres: konkurs@party.pl. Na zgłoszenia czekamy do 5.12.2017 r. do godz. 23:59.

Regulamin konkursu: www.regulaminy.edipresse.pl

11/12/17: Nagrodę w konkursie otrzymują:

Bogusława S.

Karolina K.

Sylwia Ch.

Katarzyna J.

Alina Sz.