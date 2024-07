1 z 9

Sportowy styl od wielu lat rządzi na ulicach, a kurtka typu bomber, spodnie z lampasami, bejsbolówka i plecak to podstawa garderoby każdej fanki streetwear'u. Największym jednak hitem są stylowe sneakersy. Najlepiej kolorowe, bardzo modne w tym sezonie metaliczne albo klasyczne białe. Nikogo już nie dziwi połączenie ich z ołówkową spódnicą czy elegancką bluzką - fashionistki na całym świecie konsekwetnie kreują ten trend od kilku sezonów! Pora obalić też kolejny mit, że w sportowym obuwiu nie ma wstępu na salony. Robert Kupisz kilka sezonów temu na pokaz swojej sportowej kolekcji poprosił gości o przyjście w sportowym obuwiu. Niektórym gwiazdom spodobało się tak bardzo, że praktykują to do dziś. Przykład? Agnieszka Szulim, która ostatnio na otwarciu perfumerii swój elegancki zestaw ożywiła złotymi sneakersami.

A Ty? Odważysz się?! Zobacz kilka kuszących propozycji z polskich sklepów!

