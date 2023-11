Ponieważ neony to niekwestionowany hit lata 2019, w letniej, limitowanej kolekcji makijażu marka Givenchy postawiła na tylko dwa kolory. Za to jakie!

Kolekcja Solar Pulse Givenchy: włącz neony!

Kolekcja składa się tylko z pięciu produktów: dwóch kredek do oczu, dwóch błyszczyków i pudru brązująco-rozświetlającego. Kredki i błyszczyki stanowią duety w identycznych, szalonych kolorach: "elektrycznym", jaskrawym pomarańczu i nasyconym błękicie. Każdy z nich można nałożyć i na powieki, i na usta… I w tym szaleństwie jest metoda!

Błękit na ustach? Oranż na powiekach? Tak! Odcienie zostały dobrane tak, by nie raziły, a przyciągały uwagę.

Kredki Couture Waterproof występują w dwóch kolorach: mandarynkowym No. 09 tangerine i błękitnym No. 10 azur. Mają wodoodporną, łatwo stapiającą się ze skórą formułę. I potrafią zachowywać się jak cienie do powiek! Wystarczy od razu po nałożeniu ich na skórę lekko rozetrzeć je palcem.

Błyszczyki Gloss Interdit Vinyl też mają dwa odcienie: Solar Orange w jaskrawym pomarańczu oraz świeży, błękitny Vibrant Blue. I tu niespodzianka: choć niebieski w opakowaniu, na ustach daje przejrzysty, mokry efekt z kroplą błękitu.

Kredki kosztują 97 zł, a błyszczyki 137 zł.

Gwiazdą kolekcji jest subtelny rozświetlacz Healthy Glow Powder. To nowa, limitowana odsłona pudru Healthy Glow - w marmurkowej wersji z rozświetlaczem i w dwóch wersjach kolorystycznych: dla jasnej i ciemnej karnacji.

Healthy Glow Powder Marbled Edition w dwóch odcieniach do wyboru, No. 2.5 Naturel Rose i No. 4.5 Naturel Dore, kosztuje 236 zł.