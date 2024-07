Karolina Malinowska to oddana żona i matka, która nie zapomina o tym, co w życiu najważniejsze. To właśnie dla Oliviera Janiaka porzuciła modeling i karierę...

Gwiazda zamieściła na swoim profilu na Facebooku zdjęcie sprzed kilkunastu lat, z sesji dla magazynu "Vogue". Malinowska wyglądała fantastycznie, a na głowie miała krótkie, blond włosy! Była modelka myśli teraz nad zmianą wizerunku i chciała poradzić się swoich fanów, czy obciąć włosy. Zdania są podzielone, ale nam Karolina podoba się w obu wydaniach!

A Wy jak myślicie? Powinna obciąć i przefarbować?

A gdyby tak znowu...? Co myślicie? #malina #fashion #moda #love #look #new Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Karolina Malinowska (@karolamalina)

1 Wrz, 2015 o 2:41 PDT