Karolina Gilon w Warszawie - przyłapana w stylizacji marki Rage Age! Nowe zdjęcia paparazzi

Nie jestem osobą, która idzie po trupach do celu i walczy z kimś o pozycję – mówi „Party” Karolina Gilon (32), przedstawiana już jako nowa twarz Telewizji Polsat. Wiosną prezenterka znowu poprowadzi dwa programy: „Love Island. Wyspa miłości” i „Ninja Warrior Polska”. Była fotomodelka z Mrągowa idzie jak burza. Pojawiły się nawet plotki, że „wygryzła Agnieszkę Hyży” i że „przez nią Paulina Sykut drży o swoją karierę”. Co na to Karolina? – Jak zobaczyłam te nagłówki, to od razu porozmawiałam z Pauliną, wyjaśniłyśmy sobie wszystko i nie ma między nami żadnego zgrzytu. Lubimy się i gramy do jednej bramki. Poza tym różnimy się, pasujemy do innych programów, dlatego nie jesteśmy dla siebie konkurencją – wyjaśnia Gilon. Zobacz także: "Love Island": Karolina Gilon pokazała niedoskonałe ciało. "Przytyłam jakieś 7 kg". Widać? Na dobre dołączyła do pierwszej ligi telewizyjnych gwiazd. Jak jej się to udało? Jestem silna O karierze w mediach marzyła od dziecka. – Zawsze mówiłam mamie, że zostanę gwiazdą, dlatego zapisywała mnie na zajęcia z tańca i śpiewu – wspomina Karolina. Jej rodzice rozstali się, gdy miała cztery lata. – Mama wyjechała za granicę, żeby zarobić na studia moje i mojego starszego brata, jestem jej za to bardzo wdzięczna. Mieszkałam sama z bratem od 15. roku życia. Dzięki tym wszystkim trudnym doświadczeniom jestem silną kobietą, która twardo stąpa po ziemi – opowiada. Po maturze wyjechała do Warszawy, pracowała jako kelnerka, potem została makijażystką. – Malowałam gwiazdy i po cichutku marzyłam, że to mnie kiedyś będą malować – mówi prezenterka. Żeby zrobić krok w tym kierunku, najpierw...