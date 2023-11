Podąża swoją ścieżką i jest czarujący, ale ponad wszystko kocha rodzinę i jest wierny tradycji - taki jest mężczyzna, dla którego stworzono nowy zapach K by Dolce&Gabbana. Czym pachnie mężczyna nowej ery?

Reklama

K by Dolce&Gabbana - czyżby rewolucja?

Nowy mężczyzna, dla którego stworzono K by Dolce&Gabbana, to prawdziwy rewolucjonista po pokoleniach uwodzicieli, buntowników i "niegrzecznych chłopców", którzy do tej pory inspirowali świat męskich perfum! Ten zapach ma podkreślać hojną i charyzmatyczną osobowość pełnego witalności mężczyzny, który przede wszystkim troszczy się o bliskich. Oto kolejny dowód, że duet Dolce&Gabbana zawsze jest wierny swoim włoskim korzeniom. Czym pachnie mężczyzna nowej ery?

Mat. prasowe

K by Dolce&Gabbana przywołuje na myśl włoską przyrodę, śródziemnomorskie słońce i świeży, ziemisty zapach zalesionych wzgórz Toskanii. Otwiera się soczystymi cytrusami - musującą pomarańczą i sycylijską cytryną z dodatkiem owoców jałowca i szałwii, geranium i lawendą. W sercu zapachu wyczuwalna jest rzadko używana w perfumiarstwie ognista esencja papryczek pimento. Bazę kompozycji tworzą ciepły, zmysłowy cedr, ziemista wetyweria i słodkie paczuli.

Zapach K by Dolce&Gabbana dostępny jest w dwóch pojemnościach. 50 ml EDT kosztuje 311 zł, a 100 ml EDT - 465 zł.