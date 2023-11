1 z 5

W Toruniu odbył się kolejny koncert w ramach trasy "Tribute to...", gdzie jedną z głównych gwiazd jest Justyna Steczkowska. Zanim jednak fani zobaczyli ją na scenie, gwiazda mogli podziwiać jej stylizację tuż przed występem. Jej biały total look robi wrażenie. Oznacza to również że jesienią śmiało można nosić biel! Wystarczy ją tylko przełamać! Zobaczcie, jak zrobiła to Justyna Steczkowska!

