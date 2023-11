Joanna Koroniewska zachwyca ostatnio niemal każdą swoją stylizacją. Po tym jak gwiazda wróciła po urlopie macierzyńskim, stała się bardzo aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Porusza tam wiele ważnych kwestii m.in dotyczących rodzicielstwa oraz pokazuje swoje stylizacje. A one wzbudzają podobnie duże zainteresowanie, jak poruszane przez Joannę tematy i stają się inspiracją dla kobiet.

Reklama

Tym razem Joanna Koroniewska pokazała efektowny wakacyjny zestaw. Zobaczcie, jakiej marki sukienkę wybrała!

Joanna Koroniewska w szyfonowej sukience w kwiaty!

Joanna Koroniewska na swoim Instagramowym koncie publikuje mnóstwo stylizacji, zarówno tych codziennych, jak i z czerwonego dywanu. I niemal każdy kolejny look aktorki spotyka się z pozytywnym odbiorem jej fanek, a pod zdjęciem padają pytania o marki ubrań, które wybiera. W letniej garderobie gwiazdy zdecydowanie królują sukienki. Joanna Koroniewska pokochała luźne, wygodne modele o każdej długości.

Tym razem zdecydowała się założyć lekką szyfonową sukienkę z odkrytymi ramionami marki Just Unique. Model Grace, który wybrała Joann Koroniewska na stronie marki kupimy za 620 zł. Do zwiewnej sukienki gwiazda założyła wygodne trampki. Łączenie kobiecych sukienek ze sportowymi butami to prawdziwy hit sezonu. Tak noszą się największe gwiazdy i influencerki!

Instagram

Internauci są zachwyceni nową stylizacją Joanny Koroniewskiej i pod zdjęciem piszą:

Ślicznotka muśnięta morską bryzą ???? Ślicznie. Ja bym powtórzyła zdjęcie i zrobiła bez trampek . Piękna mama, piękne zdjęcie, piękna suknia????????

Wam też podoba się nowy look gwiazdy serialu "Ślad"?

Instagram