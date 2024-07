Joanna Horodyńska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jej stylizacje budzą skrajne emocje, tak jak w przypadku tej z Flesz Fashion Night 2015, która odsłoniła sporo ciała. W rozmowie z Party.pl stylistka powiedziała nam, dlaczego lubi tak eksperymentować:

Tomasz Jacyków zawsze mi mówi: "Rób co chcesz. Jeżeli umysł Ci podpowiadać, żeby zaszaleć, to to rób". Nie patrz na innych. Jeśli myślisz że Cię oceniają, to kto ma nas oceniać? Jesteśmy freakami, jesteśmy dziwkami!