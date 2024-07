Joanna Horodyńska pojawiła się na prezentacji książki: „Moda lepsza niż seks’’. Stylistka wyglądała sexy - ale z klasą! Horodyńska pojawiła się w atelier Agnieszki Maciejak (gdzie zaplanowano premierę książki) ubrana w czarne, wąskie dżinsy z wysokim stanem (Urban Outfitters) spięte czarnym paskiem Gucci. Zestawiła je z przejrzystą, odsłaniającą bieliznę bluzką Zadig & Voltaire (wartą ok. 740 zł). Dodatki? Ulubione klapki stylistki - Gucci (ok. 2500 zł), pudrowa torebka YSL (zabrała ją również na odbywający się dzień wcześniej pokaz bizuu!) oraz duże, charakterystyczne okulary z żółtymi szkłami. Podoba wam się look Joanny Horodyńskiej? Zamierzacie sięgnąć po książkę „Moda lepsza niż seks’’?

Joanna Horodyńska w drodze na premierę książki „Moda lepsza niż seks’’

Stylistka wyglądała sexy, ale z klasą!

W oczy rzucały się charakterystyczne, żółte okulary Joanny.

Joanna Horodyńska z książką Krzysztofa Łoszewskiego „Moda lepsza niż seks’’