Jednym z hitów tego sezonu jest płaszcz oficerski. To klasyczny dwurzędowy model płaszcza utrzymany w ciemnych kolorach: czerni lub granacie. Świetnie wypada ze spódnicą lub sukienką i wysokimi zamszowymi kozakami, co udowodniła ostatnio Jessica Mercedes. Ale naszym zdaniem równie dobrze nadaje się do casualowych stylizacji z dżinsami w roli głównej. Sekretem sukcesu jest wybranie odpowiedniej długości. Naszym znaniem płaszcze do ziemi pasują wyłącznie osobom bardzo wysokim. Na szczęście w sklepach są także inne modele :-)

Zobaczcie, jakie płaszcze oficerskie wybraliśmy dla Was. Jak wam się podobają?

