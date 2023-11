1 z 14

Sytuacje, w których moda rozmija się z poczuciem estetyki męskiej części społeczeństwa są zaskakująco częste. Ale na szczęście nikt nie ubiera się dla swojego faceta i mało kogo obchodzi, co oni myślą ;-). Do czego zmierzamy? Naturalnie, do cekinowych botków do kostek na malutkich obcasach i z czubkami w szpic, którymi Julia Wieniawa olśniła obecnych na ramówce Polsatu.

Więcej: Do czego zakładać buty za kostkę – botki

Choć jej buty polaryzują męską część społeczeństwa, nie sposób ukryć, że niska cholewka, wydłużona szpicem sylwetka oraz mikroskopijny obcas to znaki rozpoznawcze najgorętszych par wiosny/lata 18 od Isabel Marant, Alexandra McQueena, Saint Laurent, Chloe czy Ricka Owensa.

Więcej: Botki peep-toe – buty z wycięciem na palce: jak je nosić, by wyglądać dobrze?

Dobra wiadomość: sieciówki są pełne podobnych par. Oszczędziliśmy wam zachodu i wybraliśmy 12 najlepszych par z waszych ulubionych sklepów – już od 50 zł!

Więcej: Stylizacje z botkami na grubym obcasie, czyli jak odciążyć nogi