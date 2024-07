1 z 16

Suknia ślubna to bez wątpienia jedna z najważniejszych rzeczy, którą panna młoda musi wybrać. Nie da się ukryć, że każda z pań ma zupełnie inny gust i inne oczekiwania. Postanowiliśmy zrobić przegląd kolekcji polskich projektantów - może to Wam pomoże. Wszak jeśli zdecydowaliście się na ślub w wakacje przyszłego roku to już powoli czas rozglądać się za wymarzoną kreacją. Wolisz tiule, a może koronki i jedwab? U polskich projektantów z pewnością znajdziesz coś dla siebie! Zobacz kreacje Agnieszki Światły, Sylwii Kopczyńskiej, Gosi Baczyńskiej i innych.

