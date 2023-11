Intensive Skin Serum Foundation Bobbi Brown to jeden z najlepiej sprzedających się podkładów! Kobiety kochają go za jedwabistą konsystencję, dobre krycie, piękny zapach i to, że pielęganuje skórę. Teraz… jest jeszcze lepszy. Co się zmieniło?

Intensive Skin Serum Foundation Bobbi Brown: teraz jeszcze lepszy

Intensive Skin Serum Foundation Bobbi Brown to kosmetyk, który maluje i pielęgnuje cerę. Przy każdym użyciu dodaje jej blasku, nawilża i działa przeciwstarzeniowo. To dlatego, że jego formuła zawiera eliksir z ekstraktów roślinnych, w tym liczi, zielonych jabłek i ziół. Zawiera też dodający skórze energii Active Skin Energizing Complex oraz ma wysoki filtr SPF 40, który chroni kolagen przed promieniowaniem UV. Dzięki temu kosmetyk nie tylko natychmiast upiększa cerę, ale i z czasem poprawia jej stan.

Mat. prasowe

Jeszcze nie próbowałaś? Teraz masz dodatkowy powód: podkład ma teraz nowe opakowanie! Nowy flakonik z pompką zwiększa poziom higieny, jest łatwe w użyciu i ułatwia dozowanie kosmetyku. Który jak zawsze natychmiast głęboko nawilża skórę, pozostawiając ją promienną i idealnie wyrównaną!

Mat. prasowe

Podkład Intensive Skin Serum Foundation Bobbi Brown kupisz w perfumeriach Douglas.

Kosztuje 275 zł/30 ml i jest dostępny w 10 odcieniach.