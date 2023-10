Nowa linia Silky Bronze pomaga uzyskać w bezpieczny sposób naturalną, słoneczną opaleniznę, będąc jednocześnie pielęgnacją przeciwstarzeniową. Produkty zawierają nie tylko SPF, aby chronić skórę. Zawierają również specjalną technologię płytkową (ADVAN), która sprawia iż cząsteczki ochronne nakładają się na siebie jak skóra pancernika, co gwarantuje jeszcze lepszą ochronę!

Reklama

Jedwabny Protektor Skóry

Produkty z serii Silky Bronze są odporne na ścieranie (tylko produkty do ciała), co daje możliwość ich nakładania przed wyjściem na słońce. Produkty do twarzy są odporne na działanie olejków/sebum, zatem gwarantują dłuższe działanie ochronne.

Linia słoneczna zawiera aktywne składniki przeciwstarzeniowe, dzięki którym produkty z serii Silky Bronze chronią skórę przed uszkodzeniami powstałymi bezpośrednio po ekspozycji słonecznej lub bardziej opóźnionymi w czasie (negatywne działanie UV). Dziś, gdy tak ważna jest właściwa ochrona przed negatywnym działaniem promieni UV, marka SENSAI prezentuje nowoczesną, innowacyjną pielęgnację ochronną i przeciwstarzeniową w jednym. Taka jest właśnie nowa SILKY BRONZE.

W skład linii SILKY BRONZE wchodzą następujące produkty:

1. SENSAI SILKY BRONZE CELLULAR PROTECTIVE CREAM FOR FACE 50ml - SPF 30 i 50+ - 449,-PLN*

2. SENSAI SILKY BRONZE CELLULAR PROTECTIVE CREAM FOR BODY 150ml - SPF 30 i 50+ - 399,-PLN*

Reklama

3. SENSAI SILKY BRONZE AFTER SUN GLOWING CREAM 150ml / 399,-PLN (rozświetlający krem po opalaniu)