Ida Nowakowska zakrywa ciążowy brzuszek! Ale czy skutecznie? Zobaczcie najnowsze zdjęcia gwiazdy TVP

Ida Nowakowska niedawno ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Prezenterka "Pytania na Śniadanie" o tym, że jest w ciąży, opowiedziała w czasie trwania programu. Okazało się wówczas, że gwiazda jest już w szóstym miesiącu ciąży! Jak udało się jej zachować tak ważną i widoczną przecież wiadomość tylko dla siebie? Ida Nowakowska od zawsze lubiła stroje o kroju oversize i to one okazały się kluczem do ukrycia ciąży. Najnowsze zdjęcia Idy zrobione przed siedzibą TVP pokazują, że miłość do dużych ubrań tancerce nie minęła. Ida Nowakowska wybrała beżową, bardzo łagodną kolorystycznie stylizację. Luźna kurtka, sweter czy spodnie zdecydowanie nie podkreślają ciążowego brzuszka.

Ida Nowakowska w zimowej stylizacji - ona kocha oversize!

Ida Nowakowska pojawiła się przed studiem "Pytania na Śniadanie" w dość oryginalnym zestawie. Mało gwiazd wybiera na zimę beż czy brąz, ale trzeba przyznać, że jest to dla Idy bardzo twarzowy kolor. Beżowa kurta, z tak zwanego misiowego materiału to rokroczny hit, który uwielbiają kobiety. Do tego must-have sezonu jesienno-zimowego, czyli obszerny golf z bardzo grubym kołnierzem. Ida dobrała do jasnej góry spodnie à la bojówki i zimowe, płaskie botki w tym samym kolorze.

Największe wrażenie w tej stylizacji robią złote dodatki, klasyczne okrągłe kolczyki i złota, wyszywana w wężowy print torebka.

Ida Nowakowska postawiła na nieco odmienny styl niż ten, który ostatnio króluje wśród gwiazd, które wybierają bardzo modne, krzykliwe buty od Moon Boot czy wyraziste i puchowe kurtki.

Zobacz także: Ciężarna Ida Nowakowska prezentuje brzuszek na premierze w teatrze. Gwiazda TVP wygląda jak milion dolarów!

Ida postawiła na beże i brązy.

Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" zadbała o złote dodatki, które podkręciły stylizację.