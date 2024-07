1 z 6

Lara Gessler, Sylwia Juszczak-Arnesen i Leszek Stanek w czwartkowe popołudnie pojawili się na imprezie New Look Design Refresh! Jest to konkurs dla młodych i zdolnych projektantów, który organizuje producentka pokazów mody - Dorota Wróblewska. W tym roku wyłonieni zostaną laureaci spośród trzech kategorii: Art, Fashion, Inspiracje Carlo Rossi.

Na czerwonym dywanie oczywiście nie zabrakło gwiazd. Jedną z osób zaproszonych była Lara Gessler, która na ten wyjątkowy wieczór przygotowała słodkości dla pozostałych gości.

