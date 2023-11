1 z 10

Kiedy założyła plastikowe kozaki, wielu niedowierzało. Kiedy zamiast spodni nosiła spodenki cyklisty, hejterzy pytali czy to żart. A kiedy spacerowała po Los Angeles w nowych sportowych butach Yeezy, nikt nie wierzył, że ktokolwiek je kupi. A jednak – wszystko, co w pewnym momencie nosiła Kim Kardashian dziś jest olbrzymim trendem w modzie na całym świecie.

Tym bardziej warto zwrócić uwagę na jej przezroczyste klapki na obcasie z ostatniego wyjścia. Po pierwsze – to Kim Kardashian. A po drugie? Wyglądają bosko! Wkrótce i tak będą je nosić wszyscy – dlaczego by nie zacząć przed nimi? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć najlepsze buty z przezroczystymi elementami z sieciówek!

