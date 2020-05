Wiktoria Gąsiewska zmieniła kolor włosów! "Jak Wam się podoba mój nowy blond"? 

Zakłady fryzjerskie zostały otwarte, a więc gwiazdy masowo ruszyły do swoich ulubionych salonów, by dokonać zmian na głowie! Wśród nich była ostatnio m.in. Ela Romanowska, Karolina Szostak czy Kasia Dziurska. Do tego grona dołączyła teraz Wiktoria Gąsiewska, która zmieniła kolor! Na jaki?

Wiktoria Gąsiewska zmieniła kolor włosów

Wiktoria wybrała się do swojego ulubionego stylisty i zafundowała sobie nowy kolor - jasny blond! Jest zdecydowanie jaśniejszy niż poprzedni, a więc efekt jest naprawdę wow!

jak Wam się podoba nowy look i mój nowy blond - zapytała fanów Wiktoria.

Oczywiście komentarze po metamorfozie Wiktorii są tylko pozytywne! Ale wcale się nie dziwimy, bo Gąsiewska prezentuje się bardzo seksownie! Zobaczcie sami.

Wiktoria Gąsiewska jest teraz jasną blondynką.

Wcześniej Wiktoria miała ciemniejsze włosy.