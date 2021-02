Soft bob to odmładzająca fryzura na 2021 rok. To cięcie odejmie ci minimum 10 lat

Chcesz w 2021 roku poczuć się młodo i świeżo? Postaw na nową fryzurę, która będzie jednym z najgorętszych trendów nadchodzących miesięcy. Mowa o nowej odmianie boba - to soft bob. Soft bob jest nieco delikatniejszą wersją klasycznego boba. Soft bob to fryzura, która łagodzi rysy. Swobodne kosmyki włosów o długości mniej więcej do brody, będą pięknie opadać na twarz i tworzyć niezwykle naturalnie wyglądającą fryzurę.

Jak stylizować soft boba?

Soft bob wygląda najlepiej, kiedy jest nieregularnie ułożony i nieco nieokiełznany. To cięcie lubi się najbardziej w połączeniu z pofalowanymi włosami. Wtedy fryzura wygląda jakby została wykonana w kilka sekund, ot tak, od niechcenia. Pożądany efekt w soft bobie to uporządkowany nieład. Ta fryzura ma podkreślać delikatność kobiecej urody oraz jej wdzięk, ale przy tym wyglądać bardzo naturalnie, po to by odjąć nam optycznie kilka lat.

Spójrz poniżej na kilka Instagramowych inspiracji i natychmiast biegnij do fryzjera! Koniecznie poproś o cięcie w stylu soft bob!

Soft bob zyskuje na popularności na Instagramie. W 2021 roku to będzie jedna z najmodniejszych fryzur.

Skusisz się na cięcie w stylu soft bob w 2021 roku?