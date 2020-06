Marzysz o pięknym platynowym blondzie, ale nie masz czasu na wizytę u fryzjera? Mamy dla ciebie rozwiązanie, dzięki tej odżywce do włosów uzyskasz blond jak prosto po wyjściu od fryzjera! Teraz tą koloryzującą odżywkę, która skutecznie chłodzi blond, znajdziecie w promocji w sklepie Rossmann.

Odżywka koloryzująca do włosów blond z Rossmanna

Kochasz kolor blond, a teraz latem chciałabyś uzyskać modną platynę nie wychodząc z domu? Przyda ci się odpowiednia odżywka koloryzująca. Jeśli wcześniej twoje włosy były mocno rozjaśniane, mają teraz tendencję do nabierania żółtych tonów. Odżywka w niebieskim odcieniu sprawdzi się po prostu idealnie! Dobra wiadomość jest taka, że teraz jest w promocji i kosztuje grosze!

Mat. prasowe

Chodzi o odżywkę koloryzującą Ultra Color marki Joanna. Jej regularna cena to 12,99 zł, ale do 30 czerwca w sklepach stacjonarnych i online Rossmann kupicie ją za jedyne 9,29 zł. Ten kosmetyk nie zawiera amoniaku ani wody utlenionej, za to skutecznie w szybki i prosty sposób tonuje żółte pasma, sprawiając że wasze włosy już trzy minuty od nałożenia zyskają modny platynowy odcień. Kolor stopniowo wypłukuje się z włosów, utrzymuje się do 3-4 myć, jednak żeby zachować chłodny kolor na dłużej, warto powtarzać aplikację odzywki raz w tygodniu. Oto efekt!

Pinterest

Wszystko zależy ile zostawimy odzywkę na włosach - jeśli chcemy uzyskać jaśniejszy naturalny blond, trzymamy ja krócej. Jeśli marzymy o platynowym blondzie, wystarczy zostawić ją kilka minut dłużej.

Ten produkt za świetny efekt i dobrą cenę chwalą również Wizażanki, odżywka uzyskała ocenę 3,7/5.

Odżywka koloryzująca z Joanny u mnie sprawdziła się doskonale. Świetne połączenie odżywki z koloryzacją. Poleciła mi ją fryzjerka i nie żałuję tego zakupu (...) Używam jej nie tylko do odświeżenia koloru, ale również aby zniwelować żółty odcień moich rozjaśnionych końcówek - piszą wizażanki.

Skusisz się?