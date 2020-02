Oto najmodniejsza fryzura 2020 roku! Fryzjerzy nie mają wątpliwości, że będzie hitem

Chcesz zmienić w 2020 fryzurę? Nadchodząca wiosna to odpowiedni moment na mocne cięcie. Decydując się na metamorfozę swojej fryzury zorientuj się najpierw, które fryzury w 2020 roku na pewno już nie będą modne, a potem... postaw na boba! Fryzjerzy są zgodni, że bob - w wersji ciężkiej, prostej z przedziałkiem na środku, jak i niedbale poskręcane cieniowane kosmyki z lekką grzywką inspirowaną latami 90. ubiegłego stulecia - będą hitem nie tylko zbliżającej się wiosny, ale i całego 2020 roku!

Bob czy lob?

Odmianą boba jest lob - czyli długi bob, to fryzura, która pasuje do większości twarzy. Jest to dłuższa wersja uniwersalnego cięcia, sięgającego do brody, z cieniowanymi końcami. Można ją nosić z grzywką lub bez. Lob to opcja dla pań, które nie chcą ścinać włosów na bardzo krótko. Lob może być też fryzurą przejściową, którą następnie jeszcze bardziej skrócimy - aż do boba.

"W 2020 roku wielki comeback przeżywa fryzura w stylu bob. Tę uniwersalną formę strzyżenia i uczesania można dopasować do każdego rodzaju i kształtu twarzy. Ilu fryzjerów, tyle interpretacji kształtu trójkątnego w strzyżeniu" - powiedział nam Michał Malina Maliszewski, trener Davines.

Zobacz także: Oto 5 najmodniejszych fryzur na 2020 rok. Nonszalancki bob to dopiero początek!

Nie chcę ścinać włosów tak mocno. Czyli co wybrać zamiast boba i loba?

Co sądzicie o propozycji fryzury w stylu bob? Jeśli jednak nie jesteście przekonane do końca do tej fryzury i nie chcecie ścinać swoich długich włosach, sprawdźcie 6 modnych fryzur dla długich włosów na 2020 rok.

Zobacz także: Oto 5 najmodniejszych kolorów włosów na wiosnę 2020. Gwiazdy już je noszą!

Bob rządzi na Instagramie. Szczególnie w takiej nonszalanckiej wersji. Artystyczny nieład jest totalnym hitem.

Na klasycznego boba zdecydowała się m.in. Khloe Kardashian.

Na boba postawiła również Kaia Gerber.