Suche i zniszczone włosy po zimie? Oto 6 kosmetyków, które uratują je już po pierwszym użyciu

Twoje włosy tuż po zimie potrzebują intensywnej pielęgnacji, ponieważ są przeważnie silnie przesuszone. Jeśli dodatkowo planujesz wiosną nieco je rozjaśnić lub poddać innej metamorfozie, na ratunek przychodzi wiele kosmetycznych nowości. Chcesz je poznać? Proszę bardzo! Oto 6 produktów, które genialnie odżywią i nawilżą twoje pasma.

1. Kerastese, maska do włosów w ekstremalnych blondach

Kąpiel Cicaextreme od samego początku pielęgnuje ekstremalne blondy. Bogata Kąpiel w kremie do włosów uwrażliwionych eliminuje problem przesuszania się włosów podczas mycia, już na pierwszym etapie rutyny pielęgnacyjnej wprowadzając silnie nawilżające substancje aktywne. Inspirowana najbardziej luksusowymi kosmetykami do pielęgnacji skóry, w eleganckim opakowaniu zapewni całkowicie nowe, zmysłowe doświadczenie zarówno w salonie, jak i pod prysznicem w domu. Formuła kosmetyku zawiera 40 razy więcej lipidów niż klasyczny szampon, co stanowi prawdziwy przełom w profesjonalnym myciu, zapewniając głębokie nawilżenie rozjaśnionych włosów.

2. NATURA SIBERICA Oblepikha - rokitnikowa odżywka do włosów normalnych i suchych, intensywne nawilżenie. Cena to 29,99 zł za 400 ml. Nowa, certyfikowana formuła oparta na hydrolacie z rokitnika. Wegańska odżywka do włosów normalnych i suchych na organicznych olejach z rokitnika ałtajskiego i kiełków pszenicy, oleju makadamia i oleju z orzeszków piniowych, intensywnie nawilża i odżywia włosy, przywracając im naturalne piękno i siłę.

Dodatek ekstraktu z miodunki plamistej oraz witamin i aminokwasów stymuluje regenerację i chroni włosy przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Odżywka zmniejsza kruchość włosów i je intensywnie wygładza, dzięki czemu rozczesywanie i układanie jest znacznie ułatwione.

3. Garnier Botanic Therapy Ginger Recovery, szampon do włosów słabych i zniszczonych.

Eksperci Garnier w dziedzinie botaniki wybrali organiczny korzeń imbiru i miód, aby stworzyć unikalną recepturę rewitalizującego szamponu do włosów zmęczonych i cienkich. Rezultat: włosy są widocznie zdrowsze, intensywne wzmocnione i pełne witalności.

4. ANWEN, mgiełka Pump It Up

Walczysz z oklapniętymi, pozbawionymi objętości włosami? Mgiełka Pump It Up uniesie je u nasady i sprawi, że nabiorą objętości dzięki naturalnym ekstraktom z nasion lnu oraz korzenia prawoślazu. Pomaga optycznie zagęścić włosy, nie sklejając ich i nie tworząc sztywnego hełmu. Wyciąg z owoców słodkiego migdałowca oraz pantenol pielęgnują skalp, a witamina B3 zmniejsza produkcję obciążającego włosy sebum. Mgiełka nadaje się do każdego rodzaju włosów, bez względu na porowatość.

Cena to 24,99 zł za 100 ml.

5. Kaminamoto - specjalistyczny szampon do włosów i skóry głowy

Kremowy szampon efektywnie oczyszcza włosy i skórę głowy tworząc odpowiednie warunki do wzrostu grubszych i mocniejszych włosów. Zapewnia fryzurze objętość. Aktywne składniki pielęgnują skórę głowy, likwidują łupież i uczucie pieczenia. eliminuje łupież i dyskomfort skóry głowy

dobrze nawilża włosy i podnosi je u nasady

usuwa sebum, pozostałości kosmetyków i inne zanieczyszczenia

odblokowuje pory i utrzymuje skórę w zdrowiu

stwarza właściwe warunki do wzrostu zdrowych włosów.

Cena to 89 zł za 300 ml.

6. Yumi, wielofunkcyjny żel aloesowy

Chyba nie ma bardziej wszechstronnej rośliny. Działa jak najlepszy kosmetyk: intensywnie nawilża, odżywia, a także koi i przyjemnie chłodzi podrażnioną skórę. To właśnie aloes jest głównym składnikiem kosmetycznego must-have: wielofunkcyjnego żelu aloesowego YUMI. Właściwości tej niezwykłej rośliny znane były już 5 tys. lat p.n.e. Nazywano ją lilią pustyni, niebiańską pałeczką, cudem z nieba. Doceniali ją Grecy, Rzymianie, Chińczycy, Egipcjanie. Słowem, ktokolwiek miał dostęp do mięsistych liści aloesu, w mig poznawał się na ich właściwościach.

Cena to 24,99 zł za 200 ml.