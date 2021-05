Olga Bołądź zmieniła kolor włosów! "Trzy lata bez farby właśnie dobiegły końca"

Olga Bołądź zafundowała sobie nowy kolor włosów. Aktorka podczas relacji na InstaStories pokazała swoją wizytę w salonie fryzjerskim, gdzie przefarbowała się na blond. Olga Bołądź zdradziła, że przez ostatnie trzy lata nie farbowała włosów, ale teraz przyszedł czas na zmiany. Tylko spójrzcie na te jasne pasemka!

Olga Bołądź należy do grona gwiazd, które nie boją się radykalnych zmian. Aktorka kilka lat temu do roli w filmie "Służby specjalne" Patryka Vegi ścięła swoje długie włosy i przez kilka miesięcy nosiła bardzo krótką fryzurę.

Przyzwyczaiłam się do nowych włosów, które ścięłam na 2 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć, żeby było wiarygodnie. Ja się śmieje, że Tomek (trener) ma najładniejszego kolegę na siłowni. Wyglądam naprawdę dziko - komentowała wówczas swój nowy look w "DDTVN".

W ostatnim czasie Olga Bołądź nosiła długie ciemne włosy. Teraz jednak okazuje się, że aktoka szykuje się do nowej roli i znów musiała przejść sporą metamorfozę. Gwiazda zdradziła, że zmienia kolor włosów!

Nowe na głowie 💙

Nic nie trwa wiecznie, nie ma co bać się zmian 😎

Jesteście ciekawi efektu końcowego tak samo mocno jak ja? Na szczęście to tylko przystanek na drodze do nowego koloru 😜 trzy lata bez farby właśnie dobiegły końca ✨

#nowarola #film #brunetka #blondynka #pieprzisól #tiger- napisała na Instagramie.