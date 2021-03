Podczas wielkich wyjść, wszystkie gwiazdy chcą wyglądać perfekcyjnie i wyróżniać się z tłumu. Niekiedy jednak udaje im się wyróżniać aż za bardzo, na przykład dzięki oryginalnej fryzurze. Dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawe zestawienie - mianowicie stare fryzury gwiazd, które my doskonale pamiętamy, ale te piękne panie raczej wolałyby o nich zapomnieć raz na zawsze. Naszą faworytką zdecydowanie jest Katarzyna Zielińska! Zobaczcie zatem naszą galerię.

Najgorsze fryzury gwiazd

1. Joanna Koroniewska

Joanna Koroniewska zaszalała z karbowaniem włosów! Efekt? Sami oceńcie...

2. Ewa Kasprzyk

Efekt karbowanych włosów najwyraźniej podobał się kiedyś również Ewie Kasprzyk. Nasza piękna aktorka zdecydowała się również na niezły tapir. Całość wyglądała naprawdę kosmicznie!

3. Agnieszka Woźniak - Starak

Tak piękna prezenterka stacji TVN wyglądała dekadę temu. Wyobrażacie sobie ją teraz w takiej fryzurze? Tej grzywce i temu cięciu mówimy zdecydowane NIE! Na szczęście jesteśmy jednak pewni, że Agnieszka Woźniak - Starak już nigdy nie zdecyduje się wrócić do takiego looku.

4. Małgorzata Rozenek - Majdan

Pamiętacie szał na kokardy z włosów? Jak widać, za takim lookim szalała również Małgorzata Rozenek - Majdan! Na szczęście dziś ta "fantastyczna" fryzura już nie znajduje się w modowych trendach...

5. Natalia Lesz

Natalia Lesz nie raz potrafiła nas zaskoczyć swoją fryzurą, ale tą, zapamiętaliśmy w szczególności. Artystyczny nieład, gniazdo na głowie? Jak myślicie - co autor miał na myśli?

6. Agnieszka Włodarczyk

Czyżby piękna aktorka zainspirowała się fryzurą Natalii Lesz i tylko nieco ją wygładziła? Ten kokon raczej nie podkreśla niesamowitej urody Agnieszki Włodarczyk!

7. Małgorzata Kożuchowska

Tak, tak - nawet boska Małgorzata Kożuchowska miała swoje wpadki! Zdecydowanie wolimy aktorkę w bardziej "uczesanej" wersji.

I bez dodatkowych atrybutów...

8. Katarzyna Zielińska

Jak już wspomnieliśmy - Kasia Zielińska jest naszą dzisiejszą zwyciężczynią tego zestawienia. Doskonale wiemy, że aktorka ma ogromne poczucie humoru i często sama z sentymentem i żartem, wraca do swoich dawnych stylizacji. My nie mogliśmy się zdecydować na jedną fryzurę, która idealnie pasowałaby do tego zestawienia - bo jest ich kilka. Bez zbędnych słów - po prostu zobaczcie sami! :)

A może coś bardziej elektryzującego?

Lub artystyczny wzorek?

To już koniec naszego dzisiejszego zestawienia, ale dajcie znać, czy Wam się spodobało i czy chcecie część drugą! Uwierzcie nam - mamy jeszcze mnóstwo prawdziwych perełek!