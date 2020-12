Modne fryzury 2021. Już nie bob! W 2021 roku to "shaggy hair" będzie największym fryzurowym trendem 

Myślisz od jakiegoś czasu o zmianie swojej fryzury w 2021 roku, ale nie wiesz na jakie cięcie postawić? Mamy dla ciebie najnowszą propozycję mistrzów fryzjerstwa, którzy powoli zachęcają nas do zapomnienia o klasycznym bobie i przejścia do czegoś bardziej szalonego. Mowa o nowym cięciu "shaggy hair" czyli o hitowej fryzurze głównie wśród Francuzek. "Shaggy hair" to mocno cieniowane włosy, które nie wymagają zbyt dużej pielęgnacji - to odpowiednia fryzura dla kobiet, które podczas lockdownu spędzają więcej czasu w domu i nie chcą poświęcać zbyt dużo czasu na stylizacji swoich włosów.

"Shaggy hair" - komu pasuje hitowe cięcie 2020?

"Shaggy hair" czyli wycieniowane włosy będą pasować zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Na jaką długość postawić? Tutaj możliwości jest wiele - od boba po włosy długie, sięgające mniej więcej do linii łopatek. Świetnym uzupełnieniem tej fryzury będzie grzywka - najlepiej "curtain bangs" czyli tzw. "grzywka zasłonka".

Shaggy hair staje się coraz szybciej największym hitem na Instagramie.

Wszystko wskazuje na to, że ta fryzura będzie największym hitem 2021 roku.

Włosy nierówne, pofalowane, jakby w lekkim nieładzie - to charakteryzuje modne cięcie shaggy bob. Jak widzicie, ta fryzura będzie równie dobrze wyglądać w przypadku pań z cieńszymi włosami.