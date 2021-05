Magda Gessler pokazała najgorszą fryzurę w życiu! Po lokach ani śladu

Magda Gessler pokazała fanom na Instagramie swoją "najgorszą fryzurę"! Gwiazda TVN opublikowała w sieci swoje zdjęcie sprzed lat, na którym pozuje w krótkich, prostych włosach w ciemnym kolorze. Okazuje się, że prowadząca program "Kuchenne rewolucje" nie zawsze miała burzę blond loków. Musicie zobaczyć zdjęcie Magdy Gessler!

Magda Gessler już od wielu lat jest wierna jednej fryzurze. Królowa TVN zazwyczaj pokazuje się w burzy blond loków, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Niektórzy fani z pewnością zastanawiają się, czy Magda Gessler już od najmłodszych lat miała kręcone włosy, ale teraz Magda Gessler rozwiała wątpliwości i pokazała zdjęcie z dzieciństwa!

Magda Gessler w miniony weekend opublikowała swoje zdjęcie sprzed lat na którym pozuje w bardzo krótkich i prostych włosach. Gwiazda TVN uważa, że właśnie wtedy miała najgorszą fryzurę w życiu.

Jak na zdjęcie małej Magdy Gessler zareagowali internauci?

- ale szok😯😍

- Pierwsze wrażenie..co to za chlopczyk 🤔😉

- A ja myslalam ze to chlopczyk 😮a to Pani Magda 🙌

- Hahaha😂😍😍 ale jak zwykle zjawiskowo- komentują fani.